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Порошенко объявили в розыск

МВД Украины: экс-президент Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске

Фото: Юлия Овсянникова / Globallookpress.com

Бывшего президента Украины Петра Порошенко объявили в розыск. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает Telegram-канал VESTI со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД) республики.

Из базы данных МВД следует, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске с 24 декабря 2021 года.

17 января Порошенко вернулся из-за границы на Украину и приехал на заседание Печерского районного суда Киева, который должен избрать ему меру пресечения по делу о государственной измене. Обвинение просит арестовать бывшего президента на два месяца или же отпустить под залог в 1 миллиард гривен (35,7 миллиона долларов).

Петра Порошенко обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по указанию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Другим фигурантом дела является депутат Верховной Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Сам Порошенко считает обвинения сфальсифицированными.

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Алевтина Запольская
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