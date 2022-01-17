В российском регионе разгорелся скандал из-за нарисованных «гитлеровских» усов

В Самаре разгорелся скандал вокруг местного департамента градостроительства и публикации в его Twitter-аккаунте фотографии бывшего главного архитектора города Виталия Стадникова с нарисованными «гитлеровскими» усами. На историю отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщив о грядущей проверке инцидента, передает «Волга.Ньюс».

По данным портала, скандал возник из-за обсуждения строительства школы в Самаре и высказанного мнения Стадникова. В ответ на это в Twitter-аккаунте градостроительного департамента появилась фотография архитектора, на которой ему пририсовали усы в стиле фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Фото сопровождалось словами «неверным "цветом" идете, "товарищ"!». Также в ответ на твиты пользователей чиновники написали: «Он [Стадников] вас просто цинично обманывает, а вы "проглатываете", странно», «Чем чудовищнее ложь, тем больше похоже на правду?»

Многие пользователи возмутились такими высказываниями в адрес архитектора. Позднее эти твиты были удалены. В департаменте проводят служебную проверку и выясняют, в чьих руках оказался пароль от аккаунта. «Этот возмутительный факт наводит на мысли о провокации. Если к этому окажутся причастны специалисты, отвечающие за ведение соцсетей, или иные сотрудники администрации, то они немедленно понесут наказание вплоть до увольнения», — добавили в департаменте. Там также подчеркнули, что со Стадниковым их связывают «долгие, тесные и продуктивные рабочие взаимоотношения».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что направил запросы в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет, увидев в действиях департамента признаки как административного, так и уголовного правонарушения. «Самарские чиновники потеряли не только стыд и страх, но и голову. Ненависть к Стадникову, который мешает им уничтожать старый город, зашкаливает», — добавил парламентарий.

Виталий Стадников занимал пост главного архитектора Самары в 2012-2013 годах. Затем он был общественным советником губернатора Самарской области, в прошлом году покинул эту должность по собственному желанию. Он был выведен из состава Градостроительного совета при главе региона.