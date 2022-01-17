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Школы на Сахалине эвакуировали после сообщений о минировании

МЧС: работников школ на Сахалине эвакуировали после сообщений о минировании

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Сотрудников школ Южно-Сахалинска и его пригорода эвакуировали после сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

«Персонал эвакуирован из зданий. На месте работает кинологический расчет», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что учащихся в заведениях не было — из-за бушевавшего на днях мощного циклона с метелями и сильным ветром все школьники Сахалина были переведены на дистанционное обучение.

По информации МЧС, изначально в службу 112 поступили анонимные сообщения о минировании гимназии, кадетской школы, лицея и трех обычных школ Южно-Сахалинска и двух школ в пригородной части. Всего на данный момент сообщается о «минировании» 19 школ региона.

Марина Совина
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