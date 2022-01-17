Китай вывел на орбиту спутник «Шиянь-13»

Китайский космический аппарат «Шиянь-13» успешно вывели на орбиту. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» с космическим аппаратом состоялся 17 января. Об этом сообщает компания China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), передает «Интерфакс».

«17 января в 10:35 по Пекинскому времени (5:35 мск) с центра запусков космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-2D", отправившая космический аппарат "Шиянь-13" на намеченную орбиту. Миссия признана полностью успешной», — отметили в сообщении CASC.

В китайской корпорации сообщили, что спутник «Шиянь-13» предназначен для слежения за космическим пространством и проведения испытаний.

В декабре представитель Космических сил США сообщил, что Россия и Китай проводят ежедневные атаки американских космических спутников.

В июле китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос. Космонавты строящейся китайской орбитальной станции вышли из модуля «Тяньхэ».