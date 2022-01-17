На самом популярном курорте россиян объявили экстренное предупреждение

В Сочи, который считается самым популярным отечественным курортом россиян, объявили экстренное предупреждение — 18 января синоптики прогнозируют сильные снегопады. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Утром, днем и до конца суток 18 января 2022 года в предгорной и горной зоне города Сочи ожидается очень сильный снег», — указано в сообщении.

Спасатели порекомендовали горожанам и туристам быть осторожными, выходя на улицу. «Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрыва линий электропередачи звоните по телефонам экстренных служб», — уточняется в документе.

Ранее, с 24 по 27 декабря 2021 года, в Краснодарском крае из-за надвигающейся лавинной опасности в горах было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели порекомендовали жителям региона не выходить в горы во время снегопада и непогоды.