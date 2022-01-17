Бывший сотрудник ФСБ решил сменить пол и объяснил свое решение

Бывший сотрудник ФСБ Александр Чумаков решил совершить трансгендерный переход. В разговоре со Znak.com он сообщил, что теперь его зовут Катерина Майерс и рассказал, как сделал каминг-аут.

По словам 30-летней Катерины, она отслужила в органах 12 лет и уволилась в звании капитана, а спустя год заместительной гормональной терапии открыто рассказала о своем решении в Instagram. Подобное заявление, объяснила трансгендерная девушка, она сделала ради борьбы с дискриминацией и травлей, с которой столкнулась еще во время службы.

«Я хочу бороться с этой дискриминационной системой. Таких людей, как я, в спецслужбах много. Есть еще и геи, и лесбиянки. Но разве они от этого становятся плохими сотрудниками?» — сказала Катерина и добавила, что с удовольствием осталась бы на службе после смены пола, однако из-за осуждения коллег это оказалось невозможно.

Майерс вспомнила, что в детстве была «манерным мальчиком» и интересовалась куклами. Ее воспитанием занималась мама, которая отдала Катерину сначала в кадетский класс, а потом в пограничную академию в Хабаровске. После окончания вуза ее по распределению отправили в Северную Осетию работать оперативным сотрудником.

«На Кавказе я думал, что дурь эту из головы выбью, раскачаюсь, стану мужиком», — сказала она и отметила, что там начала встречаться с девушками, а позже даже завела семью. Однако в настоящее время с бывшей женой и пятилетним сыном не общается. Брак распался в 2020 году, тогда же она задумалась о гендерном переходе.

«Сейчас я пью ударную дозу гормонов. Через два года я планирую сделать хирургическую операцию [чтобы удалить половой орган], также я планирую операцию и на голосе», — рассказала Катерина и добавила, что после начала гормональной терапии у нее стали возникать конфликты с коллегами из-за «нетипичного поведения».

После выхода в отставку она переехала в Москву и стала работать визажистом. На данный момент она хочет бороться за права ЛГБТ-сообщества, добиться для них возможности служить в армии, спецслужбах и не скрываться.

Уточняется, что полный трансгендерный переход Катерины случится не раньше чем через три года.

