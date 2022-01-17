Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам назвали способы увеличить трудовой стаж

РБК: учесть стаж для назначения пенсии могут индивидуальные предприниматели

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Увеличить трудовой стаж можно, если человек имеет неучтенные периоды трудовой деятельности, например, из-за невыплаты работодателем взносов в Пенсионный фонд России (ПФР), рассказали РБК эксперты.

Руководитель юридического агентства «Фролова и партнеры» Анны Фроловой отметила, что работодатели могут не отчислять взносы как намеренно, так и нет — имеются в виду периоды, когда в России отсутствовал ПФР. Тогда подтверждением стажа могут служить трудовые книжки или договоры, а также трудовые книжки колхозников, справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, добавила она.

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

Если человек работал по гражданско-правовому договору (ГПД), то в стаж зачтется период оказания услуг или работ, уточнила Фролова. Также учесть стаж для назначения пенсии могут и индивидуальные предприниматели. Бывшие заключенные могут подтвердить свой стаж, если в местах лишения свободы они работали за плату. Россияне, обучавшиеся в высших учебных заведениях до 2002 года, имеют право на зачет срока обучения в стаж, также такой способ его увеличения назвала Фролова.

Нынешние студенты могут зачесть в трудовой стаж прохождение практики, если с ними был заключен трудовой договор. Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила, что на данный момент в России трудовой стаж не играет ключевую роль в процессе начисления пенсии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
В России выявили более 30 тысяч случаев коронавируса впервые с начала года
Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости омикроном в России
Гендиректор ФФКР опроверг исключение Коляды из состава на командный турнир Игр
Вакцинированным «Спутником V» россиянам объяснили правила въезда в Австралию
Использованный для обучения полицейских мем спровоцировал скандал в США
Стали известны подробности ограбления вдовы Градского
Вирусолог предрек снижение заболеваемости омикроном в России к концу января
Россиянам назвали способы увеличить трудовой стаж
Москвичи рассказали о редком явлении в ночном небе
Российский губернатор заразился коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter