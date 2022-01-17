Россиянам назвали способы увеличить трудовой стаж

Увеличить трудовой стаж можно, если человек имеет неучтенные периоды трудовой деятельности, например, из-за невыплаты работодателем взносов в Пенсионный фонд России (ПФР), рассказали РБК эксперты.

Руководитель юридического агентства «Фролова и партнеры» Анны Фроловой отметила, что работодатели могут не отчислять взносы как намеренно, так и нет — имеются в виду периоды, когда в России отсутствовал ПФР. Тогда подтверждением стажа могут служить трудовые книжки или договоры, а также трудовые книжки колхозников, справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, добавила она.

Если человек работал по гражданско-правовому договору (ГПД), то в стаж зачтется период оказания услуг или работ, уточнила Фролова. Также учесть стаж для назначения пенсии могут и индивидуальные предприниматели. Бывшие заключенные могут подтвердить свой стаж, если в местах лишения свободы они работали за плату. Россияне, обучавшиеся в высших учебных заведениях до 2002 года, имеют право на зачет срока обучения в стаж, также такой способ его увеличения назвала Фролова.

Нынешние студенты могут зачесть в трудовой стаж прохождение практики, если с ними был заключен трудовой договор. Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила, что на данный момент в России трудовой стаж не играет ключевую роль в процессе начисления пенсии.