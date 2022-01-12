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Россиянам рассказали о видах стажа для пенсии

Экономист Григорьева: время очного обучения студента не входит в трудовой стаж для пенсии

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила, что на данный момент в России трудовой стаж не играет ключевую роль в процессе начисления пенсии, сообщает агентство «Прайм».

Григорьева объяснила, что трудовой стаж обладает решающим значением только в отдельных случаях. Например, при выходе на досрочную пенсию может понадобиться таков вид стажа, как специальный трудовой. «Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», — рассказала она.

Экономист также сообщила, что время очного обучения студента не входит в трудовой стаж для начисления пенсии. При этом срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается при условии, что и до после наступления этих периодов в своей жизни россиянин работал.

Григорьева добавила, что размер пенсионных выплат, в основном, зависит не от стажа гражданина, а от объема страховых взносов, уплачиваемых работодателям. Эти значения переводят в баллы, которые определяют объем страховой части пенсии. Конвертация в баллы происходит по действующей принятой формуле, заключила специалист.

Ранее сообщалось, что в России проиндексируют пенсии. С 1 апреля 2022 года социальные выплаты и выплаты по государственному пенсионному обеспечению увеличатся на 7,7 процента.

Марина Совина
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