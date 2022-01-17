Злоумышленники украли дорогу в немецком городе

Полицейские в немецком городе Циттау, земля Саксония, разыскивают грабителей, похитивших с дороги 60 тонн булыжников на 29 тысяч евро (2,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Polish News.

Сотрудники немецкого железнодорожного оператора Deuthsche Bahn заметили пропажу на местной грузовой станции и сообщили в полицию. На 300 квадратных метрах мостовой остался только песок.

По данным полиции, преступление было совершено в течение нескольких дней между 16 и 23 декабря. Неизвестные украли 60 тонн булыжников с грузовой станции. Для этого был использован небольшой экскаватор, после чего злоумышленники вывезли похищенное на грузовике.

Ущерб оценивается в 20 тысяч евро (1,7 миллиона рублей) на ремонт дороги и 9 тысяч евро (786,2 тысячи рублей) — на закупку материалов. Неизвестно, были ли похищенные булыжники вывезены из страны или они остаются в Саксонии.

Ранее сообщалось, что житель китайской деревни Суцянь похитил 800 метров бетонированной дороги и перепродал ее. Чтобы реализовать свой план, злоумышленник нанял экскаватор и несколько грузовиков.