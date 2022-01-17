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Названы самые необычные забытые россиянами вещи в аэропортах в Новый год

В Шереметьево, Внуково и Домодедово назвали самые странные вещи, забытые пассажирами

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Составлен список самых необычных предметов, которые забывали россияне в московских аэропортах на новогодние праздники. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиагаваней Шереметьево, Внуково и Домодедово.

В Шереметьево сообщили, что в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в бюро находок было принято 1,1 тысячи забытых вещей. «В основном это перчатки, шапки, шарфы, пластиковые карты, детские рюкзачки, игрушки, ремни, ключи, пакеты с сувенирами. Была забыта коробочка с зубными протезами, также игрушка — деревянный метровый меч, клетка для животных, горные лыжи», — назвали странные предметы в пресс-службе аэропорта.

Во Внуково к необычным забытым вещам отнесли гимнастический обруч, ласты, погоны капитана полиции и фотопринтер. При этом в аэропорт вернуть свою собственность обратилось всего лишь 130 пассажиров, а на хранение за новогодние праздники поступило около тысячи предметов. В Домодедово самой странной находкой был признан осетинский пирог.

Ранее, в январе 2021 года, московские аэропорты также подсчитали количество вещей, забытых пассажирами в период новогодних праздников, и назвали самые странные из них. Интересными находками стали ледоруб, весло, автомобильная шина.

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Дарья Рыбак
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Названы самые необычные забытые россиянами вещи в аэропортах в Новый год
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