Составлен список самых необычных забытых в аэропортах России вещей

В период новогодних праздников россияне забыли в аэропортах Москвы около четырех тысяч личных предметов — среди самых странных из них оказались весло и ледоруб. Список составили сотрудники столичных аэропортов, об этом сообщает агентство «Москва».

Так, например, в аэропорту Домодедово с 1 по 10 января пассажиры оставили более трех тысяч вещей. «Самыми интересными находками этого сезона стали ледоруб, весло и автомобильная шина», — отметили представили Домодедово, добавив, что чаще всего путешественники теряли ремни, ключи и шарфы.

В Шереметьево за новогодние праздники было найдено 517 предметов — из необычных сотрудники аэропорта выделили зимние сапоги и обогреватель.

Во Внуково рассказали, что туристы оставили 417 предметов, в основном пассажиры забывали наушники, варежки, телефоны, головные уборы, ремни и перчатки.

В марте 2020 года стало известно, что чаще всего россияне забывали в поездах одежду и планшеты. Среди оставленных в вагонах предметов бортпроводники обнаруживали также телефоны, часы, наушники, зарядки и различные документы. Кроме того, в сообщении ФПК говорится, что иногда пассажиры забывали в поездах необычные предметы.