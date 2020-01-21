Перечислены самые странные изъятые у туристов в аэропортах вещи

Эксперты Администрации транспортной безопасности США перечислили самые странные вещи, которые были изъяты у туристов в аэропортах за минувший год. Список представлен в Twitter-аккаунте ведомства.

Так, например, в воздушной гавани Сан-Хосе в штате Калифорния у пассажира обнаружили три самурайских меча разной длины, у вылетающего из Анкориджа, штат Аляска, — четыре сигнальные ракеты, а у путешественника в Майами — выкидной нож в виде пистолета.

В свою очередь, турист в Орландо в штате Флорида попытался пронести на борт подушку безопасности, неизвестный в штате Теннеси — мясницкий нож, а еще один путешественник из Аляски — мешок лосиного помета. Также сотрудники безопасности изымали у авиапассажиров электропилу, машинку для пирсинга, пистолет и ошейниковую змею из семейства ужеобразных.

17 декабря прошлого года стало известно, что пассажиры российских поездов дальнего следования чаще всего забывали одежду, планшеты, электронные книги и телефоны. Всего в вагонах было найдено около 10 тысяч бесхозных предметов. В числе наиболее распространенных также оказались часы, наушники, зарядные устройства, документы и чемоданы.

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