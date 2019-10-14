Российский аэропорт эвакуировали из-за забытого чемодана

Аэропорт Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) был эвакуирован в воскресенье, 13 октября, из-за забытого чемодана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По данным окружного информагентства «Север-Пресс», аэропорт пришлось экстренно покинуть 300 пассажирам и сотрудникам авиагавани. Из-за того что часть эвакуированных пассажиров не успела вовремя пройти регистрацию, два вылета задержались на 20 минут.

После оперативной проверки специальными службами аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Следов взрывчатых веществ на чемодане обнаружено не было.

В августе 2019 года стало известно, что каждый пятый российский пассажир хотя бы раз забывал что-то в самолете. Чаще всего путешественники оставляли в салоне ценную технику: телефоны, гарнитуру, ноутбуки, игровые приставки.

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