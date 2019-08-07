Названы самые часто забываемые россиянами вещи в самолете

Каждый пятый российский пассажир хотя бы раз забывал что-то в самолете. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом для организации путешествий OneTwoTrip. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что чаще всего путешественники оставляли в салоне самолетов ценную технику: телефоны, гарнитуру, ноутбуки, игровые приставки. За этот вариант проголосовали 29 процентов опрошенных.

14 процентов россиян признались, что забывали на борту ручную кладь, например сумки или небольшие чемоданы. А 13 процентов туристов рассказали, что оставляли пакеты из Duty Free.

Кроме того, туристы забывают в самолетах пледы, подушки и другие мягкие вещи (10 процентов респондентов), а также одежду (9 процентов). Остальные 25 процентов россиян оставляли в самолетах только мелочи.

В декабре 2018 года онлайн-сервис Ostrovok.ru провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 13 процентов россиян забывали в гостиницах свои секс-игрушки. Чаще всего россияне оставляют в отеле одежду и обувь, за этот вариант проголосовало 30 процентов. На втором месте в рейтинге самых забываемых вещей была техника.

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