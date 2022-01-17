Пересмотрена эволюция термитов

Ученые Института науки и технологий Окинавы выяснили, что термиты не уменьшаются в процессе эволюции, как считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Популярная гипотеза предполагала, что после своего отделения от предков современных тараканов 150-170 миллионов лет назад термиты постепенно уменьшались и продолжали это делать в настоящий момент. Однако новое исследование пересматривает эту точку зрения и показывает, что уменьшение шло лишь в течение первых 20 миллионов лет, после чего их размер стабилизировался.

Размер термитов, представленный шириной головы, измерялся систематиками в течение последних ста лет. Поскольку тараканы крупнее термитов, считалось, что размер последних уменьшается в ходе эволюции после отделения. Это связывали с общественным образом жизни, поскольку небольшое тело позволяло уместиться в пространстве большему количеству особей. Соответственно, насекомые могут подразделиться на касты, такие как рабочие и солдаты, и выполнять разные задачи.

Для опровержения гипотезы исследователи проанализировали ископаемые виды, жившие 100 миллионов лет назад, и обнаружили, что они уже были довольно небольшими, а самые маленькие особи (ширина голов 0,5 миллиметра) существовали около 50 миллионов лет назад. Для сравнения у предка всех современных термитов ширина головы оценивается в два миллиметра.