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Адмирал ВМС США в отставке счел отношения России и Китая тревожным товариществом

Адмирал ВМС США в отставке: сотрудничество РФ и КНР повлияет на международное сообщество

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Сотрудничество России и Китая, которое укрепляется в последнее время, повлияет на все международное сообщество и затронет его главные проблемы: начиная с войны на Украине и вопроса принадлежности Тайваня и заканчивая соблюдением прав человека. Об этом адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис (James Stavridis) написал в своей колонке для Bloomberg.

По его мнению, Москва и Пекин дополняют друг друга и могут представлять серьезных соперников для западных стран. «С точки зрения США и Запада, их растущее товарищество вызывает тревогу, особенно если (генсекретарь ЦК Компартии КНР) Си (Цзиньпин) и (президент РФ Владимир) Путин усилят координацию политики, разделят военные базы, предложат друг другу дискреционные экономические уступки и обменяются военными технологиями», — счел Ставридис, описывая характер укрепления отношений между сторонами.

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Ставридис считает, что по мере сближения обеих стран Запад должен коллективно ответить на растущую угрозу. Отставной адмирал посоветовал начать с Украины, для которой Россия якобы представляет опасность.

Ранее глава шведской спецслужбы SÄPO Шарлотта фон Эссен заявила, что Россия и Китай являются для Швеции главными угрозами в космосе, который многие рассматривают как возможность для разведывательных действий и как пространство для войн в будущем. По ее словам, конфликт может начаться с атаки на спутниковые навигационные системы, что станет серьезной проблемой для стран в настоящее время.

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Виктория Кондратьева
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