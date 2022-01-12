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Спецслужба Швеции рассказала о будущих войнах в космосе с Россией и Китаем

Глава шведской спецслужбы выделила Россию и Китай как главные космические угрозы

Фото: Олег Новицкий / РОСКОСМОС

Россия и Китай являются для Швеции главными угрозами в космосе, рассказала глава шведской спецслужбы SÄPO Шарлотта фон Эссен на национальной конференции Nation and Defence.

Эссен выделила Россию и Китай как страны с высокими амбициями в сфере исследования и покорения космоса. «Для Пекина и Москвы космос важен как с военной, так и с гражданской точки зрения. Они очень заинтересованы в получении знаний о шведских космических исследованиях», — заявила глава.

Фон Эссен рассказала, что с каждым годом все больше стран рассматривают космос как возможность для разведывательных действий и как пространство для войн в будущем. По ее словам, конфликт может начаться с атаки на спутниковые навигационные системы, что станет серьезной проблемой для стран в настоящее время.

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Глава спецслужбы считает, что такое положение дел влияет как на оценку поступающих разведданных, так и на ситуацию в области государственной безопасности в Швеции. Поэтому она считает необходимым рассматривать космос с глобальной точки зрения и улучшать космические технологии. «Сотрудничество необходимо для создания взаимопонимания и устойчивого развития», — призвала фон Эссен.

28 декабря прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в беседе с The New York Times заявил, что Россия не будет проводить испытания противоспутникового оружия.

В начале декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон обвиняет Москву в размещении оружия в космосе. По его словам, испытание российского противоспутникового оружия, в результате которого был сбит аппарат «Целина-Д», было проведено с использованием ракетной установки наземного базирования.

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Дмитрий Сотак
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