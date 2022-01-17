Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Лукашенко подарил журналистам одежду с изображением зада собаки

Президент Белоруссии Лукашенко подарил журналистам свитшоты с Умкой и фразой о санкциях

Кадр: телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал журналистов, против которых западные страны ввели санкции, и подарил им эксклюзивный мерч с любимым шпицем Умкой в качестве своеобразного ответа на принятые меры. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого», близком к главе государства.

Известно, что новая одежда была презентована на приеме, посвященном старому Новому году. Один из ее обладателей показал белый свитшот, на который нанесено изображение собаки сзади и фраза «Подавитесь вы этими санкциями».

Материалы по теме:
«Мы поняли, что можем все изменить» Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
«Мы поняли, что можем все изменить»Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
8 декабря
Поправки в Конституцию Белоруссии: страна потеряет безъядерный статус, Лукашенко получит пожизненную неприкосновенность
Поправки в Конституцию Белоруссии:страна потеряет безъядерный статус, Лукашенко получит пожизненную неприкосновенность
27 декабря

Отмечается, что на мероприятии присутствовали председатель Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства «Минск-Новости» Андрей Кривошеев, зампредседателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик, журналист этого же СМИ Людмила Гладкая, журналист телеканала СТВ Григорий Азаренок и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Пятый по счету пакет британских санкций против Белоруссии, в частности представителей СМИ республики, был принят вместе с властями США, Канады и Евросоюза. Лица, оказавшиеся в списке, по мнению Лондона, несут ответственность за репрессии и нарушения прав человека, которые якобы продолжаются в республике с момента президентских выборов в августе 2020 года.

Описанные предметы гардероба — уже не первый мерч с образом Умки. Пес также попал на толстовки и футболки в новогоднем колпаке с надписью «Жесточайше» — другим известным высказыванием своего хозяина. 18 декабря 2021 года в Минске открылся магазин одежды с цитатами Лукашенко «Первый». Журналисты сообщали о небывалом ажиотаже в бутике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Сторонники теории заговора в США не узнали Трампа и приняли его за Кеннеди
Лукашенко раскрыл срок начала российско-белорусских учений
Чернокожий студент рассказал об отличии российских девушек от африканок
Подозреваемого в убийстве российской пенсионерки задержали спустя 17 лет
Ушедший с СТС ведущий назвал понравившиеся ему города России
Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко
Apple «похоронит» последний компьютер с дисководом
Объявлен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине
Раскрыта разница заработка российских артистов на концертах вживую и онлайн
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter