В магазине одежды с цитатами Лукашенко заметили толпу людей

В Минске в открывшемся 18 декабря магазине одежды с цитатами президента Белоруссии Александра Лукашенко «Первый» заметили толпу людей. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Журналисты сообщили о небывалом ажиотаже в открывшемся впервые бутике с вещами, на которые нанесены высказывания главы республики.

Отмечается, что из-за большой очереди за кассу пришлось встать присутствующей на открытии бутика председателю концерна «Беллегпром» Татьяне Лугиной.

В сентябре журналисты подарили Лукашенко набор футболок с его цитатами. «Раздевайтесь и начинайте работать!» — узнал глава государства одно из своих изречений. Еще одним подарком белорусскому президенту оказался портрет, на котором он изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного младшего сына Николая.