Садальский призвал Пугачеву и Резника к миру

Станислав Садальский заявил, что хотел бы примирения Аллы Пугачевой и Ильи Резника

Актер Станислав Садальский признался, что мечтает о примирении уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) певицы Аллы Пугачевой и поэта Ильи Резника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Садальский написал, что в книге Резника нашел намеки на саму Пугачеву и Филиппа Киркорова. Первая, по словам артиста, упоминается в позитивном ключе, а о втором поэт говорит с «ироничными и оскорбительными намеками».

«В тексте есть строки про певицу с буйной головой, которая сгорала в праведном огне. И продолжала петь. То есть Илья подчеркивает ее силу, творческий дух и стойкость — без иронии или скандала», — сообщил Станислав.

Также он отметил, что хочет, чтобы Пугачева и Резник снова подружились.

Ранее Садальский раскрыл причину отъезда Пугачевой из России. По его мнению, артистка уехала из страны, где у нее «было все», исключительно по женским мотивам.