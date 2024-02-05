Садальский раскрыл причину отъезда Пугачевой из России

Актер Садальский: уехавшая из России Пугачева «пошла поперек себя»

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскрыл причину, по которой эстрадная певица Алла Пугачева покинула Россию. Его слова приводит aif.ru.

По его мнению, артистка уехала из страны, где у нее «было все», исключительно по женским мотивам. Он отметил, что супруг Пугачевой, шоумен и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заботится о ней, в отличие от других мужей артистки. «Она как жена декабриста туда поехала, мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя», — заявил Садальский.

Он также прокомментировал отношения артистки с юмористом фразой «любовь зла, полюбишь и козла».

Ранее Станислав Садальский выразил мнение, что у Аллы Пугачевой было сложное окружение.