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14:15, 30 ноября 2023Культура

Садальский описал окружение Пугачевой словами «тянуло ее все время вниз»

Актер Садальский выразил мнение, что у Пугачевой было сложное окружение

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в разговоре с MK.RU выразил мнение, что у покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой было сложное окружение.

«Алла тоже всегда работала с очень хорошими текстами. У [поэтессы Анны] Ахматовой, [поэта Осипа] Мандельштама она брала стихи. Но окружение очень сложное у нее было, тянуло ее все время вниз», — поделился актер.

Певец Юлиан подтвердил слова Садальского, отметив, что общение с некоторыми окружавшими артистку людьми не шло ей на пользу. Он также подчеркнул, что никогда тесно не общался с Пугачевой. «Помню, увиделись с Пугачевой на премьере фильма с Нонной Мордюковой. Она у меня вдруг спросила: "Почему ты никогда ничего у меня не просил?" На это я ей ответил, что живу по Булгакову и никогда ни у кого ничего не прошу. "А вы, наверное, живете в мире просьб все время: у вас все время кто-то что-то просит"», — вспомнил певец.

Ранее Садальский выразил неуважение к критикующим Пугачеву артистам. Кинодеятель заявил, что коллеги исполнительницы ведут себя подло.

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      Варвара Кошечкина
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