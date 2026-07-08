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20:51, 8 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили об усилении жары

Гидрометцентр: Жара в Москве и области усилится до плюс 31 градуса в ближайшие дни
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Жара в Москве и области усилится до плюс 31 градуса Цельсия в ближайшие дни. Об этом предупредили жителей столицы в Гидрометцентре России, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, такие температурные значения ожидаются в пятницу, 10 июля. Днем в столице воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, а в Подмосковье — до плюс 22-27 градусов. При этом на востоке области столбики термометров могут достигнуть отметки в плюс 31 градус Цельсия.

В этот день тажке ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Ночью и днем в столичном регионе пройдут краткосрочные дожди, в отдельных районах возможна гроза. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, а в грозу порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что выходные в Москве будут дождливыми и теплыми.

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