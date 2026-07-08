Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: Выходные в Москве будут дождливыми и теплыми

Суббота и воскресенье, 11 и 12 июля, в Москве будут дождливыми и теплыми. О погоде в предстоящие выходные рассказала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Характер погоды и температурный режим сильно не изменятся. В субботу и воскресенье интенсивность дождей ожидается больше, но категории сильных она не достигнет. Если в середине недели выпадало около 2-5 миллиметров осадков, то в выходные за 12 часов может выпасть около 10 миллиметров», — отметила синоптик и уточнила, что дожди будут локальными, а не повсеместными.

Минимальная температура в субботу будет достигать плюс 16-18 градусов, а максимальная — плюс 24-26 градусов. В воскресенье температура воздуха будет чуть ниже на фоне большего количества осадков. Так, ночью и утром столбики термометров покажут плюс 13-18 градусов, а днем — плюс 20-25 градусов. «Это ниже климатической нормы на пару градусов», — заключила Позднякова.

Ранее метеоролог заявила, что жаркая погода до плюс 27 градусов вернется в Москву в пятницу, 10 июля.