Попавшую четыре раза за день в ДТП пьяную россиянку сняли на видео

В Нижнем Тагиле пьяная россиянка за рулем Mazda четыре раза за день попала в ДТП. Одну из аварий сняли на видео, которое публикует E1.ru.

На кадрах видно, что женщина теряет управление автомобилем, из-за чего машину разворачивает. В результате Mazda задевает припаркованные машины.

По данным местной группы во «ВКонтакте», виновницей четырех ДТП якобы стала 26-летняя учительница.

Одна из пострадавших, которая была в полицейском участке из-за аварии с автомобилем Mazda, рассказала, что нашла в отделении еще трех владельцев автомобилей, которые попали в ДТП с участием пьяной россиянки.

«Я остановилась на светофоре на перекрестке Красноармейская — Серова, после чего последовал удар в задний бампер моей машины. (...) Я попыталась с ней [водителем Mazda] поговорить, но она сказала, что это ерунда, ничего страшного. Быстро села в автомобиль и уехала с места аварии», — вспоминает пострадавшая.

Ранее в Красноярске пьяная россиянка за рулем BMW сбила ребенка на тротуаре. Женщина не справилась с управлением, наехала на бордюр, а после — на тротуар. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование. В результате наезда ребенок получил травмы, его госпитализировали.