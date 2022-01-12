Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пьяная россиянка на BMW сбила ребенка на тротуаре

В Красноярске пьяная женщина за рулем BMW сбила восьмилетнего ребенка на тротуаре

Фото: страница «ГИБДД24» во «ВКонтакте»

В Красноярске пьяная женщина за рулем BMW сбила восьмилетнего ребенка, который шел по тротуару. Об этом региональное управление ГИБДД сообщает на своей странице во «ВКонтакте» .

По данным ведомства, за рулем была 50-летняя россиянка, она не справилась с управлением, наехала на бордюр, а после — на тротуар. Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование.

В ГИБДД добавили, что ребенок получил многочисленные травмы, его госпитализировали.

Россиянке может грозить ответственность за причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, а также штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.

Ранее в сеть попало видео, на котором нетрезвая россиянка сбила мать с ребенком и врезалась в скорую в Красноярском крае. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Казахстане не смогли заблокировать интернет оборудованием как у России
Бастрыкин дал поручение после массовой эвакуации школ Екатеринбурга
Российский врач оценила вероятность смерти после курения вейпа
Пьяная россиянка на BMW сбила ребенка на тротуаре
Задержанная мигрантка сбежала из здания российского суда
Захарова ответила на советы Госдепа россиянам предложением убрать войска из ЕС
Роспотребнадзор назвал срок выявления омикрона ПЦР-тестом
Популярная европейская страна снова разрешила въезд непривитым туристам
Стилисты назвали шесть самых модных цветов весны 2022 года
Россия запретила ввоз мяса и скота из Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter