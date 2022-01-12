Пьяная россиянка на BMW сбила ребенка на тротуаре

В Красноярске пьяная женщина за рулем BMW сбила восьмилетнего ребенка, который шел по тротуару. Об этом региональное управление ГИБДД сообщает на своей странице во «ВКонтакте» .

По данным ведомства, за рулем была 50-летняя россиянка, она не справилась с управлением, наехала на бордюр, а после — на тротуар. Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование.

В ГИБДД добавили, что ребенок получил многочисленные травмы, его госпитализировали.

Россиянке может грозить ответственность за причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, а также штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.

Ранее в сеть попало видео, на котором нетрезвая россиянка сбила мать с ребенком и врезалась в скорую в Красноярском крае. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.