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Появились подробности о поисках пропавшей 15-летней россиянки

СК отчитался об изучении маршрута движения пропавшей в Волгоградской области девочки

Фото: Следственный комитет по Волгоградской области

Удалось изучить маршрут движения пропавшей в Волгоградской области 15-летней девочки, российскую школьницу ищут уже пятые сутки, в поисковой операции задействованы несколько сотен человек. Такие подробности приводятся на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

В настоящее время следователи допрашивают родных и соседей, а также тех, кто в день исчезновения мог видеть 15-летнюю россиянку. Рассматриваются различные версии произошедшего.

«Поисково-спасательные отряды исследовали местность по возможному направлению движения Ли А.М., охватив территорию Чухонастовского сельского поселения, спасателями-водолазами обследованы незамерзшие места реки Балыклейка и местного пруда. Следователями-криминалистами областного следственного управления, а также сотрудниками МЧС применялись, в том числе, квадрокоптеры», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативники и волонтеры обследовали заброшенные домовладения, территории машинно-транспортной мастерской и сельского кладбища.

К поисковым мероприятиям подключились местные охотники и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Об исчезновении 15-летней девочки стало известно 14 января. Отмечается, что школьница пропала по дороге домой. Мать ребенка указывала, что следователям удалось найти только рюкзак и личный дневник пропавшей.

Школьница никогда не жаловалась на душевное состояние или какие-либо проблемы, заверила россиянка.

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Анна Щербакова
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