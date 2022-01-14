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Мать пропавшей 15-летней россиянки рассказала о поисках

Мать пропавшей 15-летней девочки в Волгоградской области: пока удалось найти рюкзак

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мать 15-летней россиянки, которая пропала несколько дней назад в Камышинском районе Волгоградской области, рассказала о ходе поисков. Ее цитирует Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

По ее словам, пока удалось найти только рюкзак и личный дневник девочки. «Она вела этот блокнот. Мне сказали, что последняя запись была 12 января. Там была запись, что все надоело, не хочу жить», — рассказала женщина.

Ранее девочка никогда не жаловалась на душевное состояние или какие-либо проблемы, добавила мать пропавшей.

Отмечается, что к поискам подростка привлекли более 400 человек, включая сотрудников правоохранительных органов и волонтеров.

О пропаже девочки стало известно 14 января. Жительница села Чухонастовка сообщила полицейским, что ее внучка ушла утром в школу и не вернулась домой. Помимо людей, к поискам подключили беспилотники, которые прочесывают местность с воздуха.

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Никита Абрамов
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