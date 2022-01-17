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Три летевших в Минск самолета сменили курс из-за выкатившегося за полосу борта

Самолет, прилетевший из Ташкента в Минск, выкатился за пределы взлетной полосы

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, прилетевший из Ташкента, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Минска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Из-за этого три рейса «Белавиа» сменили курс и были перенаправлены на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Уточняется, что инцидент произошел из-за погодных условий. Всего в самолете было 115 пассажиров, пострадавших и повреждений борта нет.

Ранее, 10 января, самолет российской авиакомпании Red Wings, прилетевший в Белгород из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. На опубликованных в сети кадрах видно, как лайнер стоит посреди заснеженного поля в окружении машин экстренных служб. При этом около десятка сотрудников аэропорта пытаются подкатить к воздушному судну трап.

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Мария Гейн
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