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Российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы и попал на видео

Самолет, прилетевший из Москвы в Белгород, выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет российской авиакомпании Red Wings, прилетевший в Белгород из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел в понедельник, 10 января. Воздушное судно SSJ-100, следовавшее из московского аэропорта Домодедово, приземлилось в международном аэропорту Белгорода в 10:47. По предварительным данным, пострадавших нет.

Самолет попал на видео, его разместил Telegram-канал «Белгород №1». На опубликованных кадрах видно, как лайнер стоит посреди заснеженного поля в окружении машин экстренных служб. При этом около десятка сотрудников аэропорта пытаются подкатить к воздушному судну трап.

Мария Гейн
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