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Яна Рудковская раскрыла сумму своего заработка

Продюсер Яна Рудковская заявила, что ежегодно получает два миллиона долларов

Фото: @rudkovskayaofficial

Российский продюсер Яна Рудковская раскрыла точную сумму своего дохода. Соответствующей информацией она поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

47-летняя знаменитость ответила на вопрос одного из подписчиков по поводу заработка. Предпринимательница заявила, что в среднем за все свои бизнесы она ежегодно получает два миллиона долларов после уплаты налогов.

Ранее в декабре Яна Рудковская призвала россиян есть из тарелок за десятки тысяч рублей ради успеха. В своем авторском курсе личностного роста звезда заявила, что подает пищу исключительно на посуде бренда Fornasetti. Женщина посоветовала своим ученикам также приобрести как минимум одну тарелку марки. Известно, что минимальная цена такого изделия составляет 10 тысяч рублей. «Вообще, иметь хотя бы одну тарелку этого бренда может каждый. Это всегда очень украшает и очень необычно. Каждый может это сделать без каких-либо затрат», — подчеркнула продюсер.

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Карина Черных
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