Рудковская призвала россиян есть из тарелок за десятки тысяч рублей ради успеха

Российский продюсер Яна Рудковская раскрыла детали своего роскошного образа жизни в авторском курсе личностного роста. Разоблачающий ролик появился на YouTube-канале блогерши Кати Конасовой.

Автор видео рассказала, что приобрела марафон предпринимательницы, стоимость которого варьируется от пяти до 500 тысяч рублей в зависимости от содержания и обратной связи создателей. Отмечается, что основательница курса дала фанатам различные рекомендации по достижению успеха в любой сфере деятельности.

Так, в одном из уроков, Рудковская продемонстрировала свой завтрак. Выяснилось, что обычно она ест яичницу-глазунью, огурцы и различные фрукты. По словам бизнесвумен, пищу она подает исключительно на посуде бренда Fornasetti. Женщина посоветовала своим ученикам также приобрести как минимум одну тарелку марки. Известно, что минимальная цена такого изделия составляет 10 тысяч рублей.

«Вообще, иметь хотя бы одну тарелку этого бренда может каждый. Это всегда очень украшает и очень необычно. Каждый может это сделать без каких-либо затрат», — подчеркнула продюсер.

Ранее в июне роскошная жизнь Яны Рудковской возмутила иностранцев. Российский продюсер похвасталась дорогими автомобилями немецкого производителя Porsche: Porsche 718 Cayman S, Porsche 911 Turbo Cabriolet, Porsche Panamera GTS и Porsche Cayenne. «Столько денег, а вкуса — ноль», «По-настоящему богатые люди никогда не снимут такие видео», «Позорище», — писали читатели издания Daily Mail.