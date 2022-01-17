Кандидата в президенты Франции Земмура оштрафовали за расизм

Французский суд оштрафовал кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на 10 тысяч евро с возможностью лишения свободы в случае несоблюдения платежа за разжигание ненависти на расовой почве. Об этом сообщает Le Monde.

Судебное разбирательство инициировано сделанными в 2020 году в эфире телеканала CNews высказываниями радикального журналиста о несовершеннолетних мигрантах. Кандидат от движения «Реконкиста» назвал их «ворами, насильниками и убийцами», призвал отправлять обратно на родину и не позволять пересекать французскую границу.

Адвокат Оливье Пардо заявил, что политик обжалует это решение. Земмур в своем Twitter-аккаунте раскритиковал судебное решение, назвав его глупым. «Эта система штампует преступные убеждения в промышленных масштабах. Необходимо срочно вытеснить идеологию из судов», — написал он.

Земмур известен как сторонник правых политических взглядов. В частности, он выступает за принудительное возвращение мигрантов из Франции в страны их происхождения, а также за отмену права получения французского гражданства по рождению на территории страны.

5 декабря политик организовал первый митинг поддержки в рамках предвыборной кампании. Общество SOS Racisme, которое борется против расовой дискриминации, в ответ на это устроило протест прямо на встрече с политиком. Представители SOS Racisme заявили, что собирались провести мирную акцию, однако на них напали «зуавы», которые считаются сторонниками Земмура. В массовой драке пострадали пять человек.