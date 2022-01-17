Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кандидата в президенты Франции Земмура оштрафовали за расизм

Le Monde: суд Франции оштрафовал кандидата в президенты Земмура на 10 тысяч евро за расизм

Фото: Reuters

Французский суд оштрафовал кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на 10 тысяч евро с возможностью лишения свободы в случае несоблюдения платежа за разжигание ненависти на расовой почве. Об этом сообщает Le Monde.

Судебное разбирательство инициировано сделанными в 2020 году в эфире телеканала CNews высказываниями радикального журналиста о несовершеннолетних мигрантах. Кандидат от движения «Реконкиста» назвал их «ворами, насильниками и убийцами», призвал отправлять обратно на родину и не позволять пересекать французскую границу.

Материалы по теме:
Вот — правый поворот. Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Вот — правый поворот.Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
13 ноября
Коренным здесь не место. Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Коренным здесь не место.Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
20 ноября

Адвокат Оливье Пардо заявил, что политик обжалует это решение. Земмур в своем Twitter-аккаунте раскритиковал судебное решение, назвав его глупым. «Эта система штампует преступные убеждения в промышленных масштабах. Необходимо срочно вытеснить идеологию из судов», — написал он.

Земмур известен как сторонник правых политических взглядов. В частности, он выступает за принудительное возвращение мигрантов из Франции в страны их происхождения, а также за отмену права получения французского гражданства по рождению на территории страны.

5 декабря политик организовал первый митинг поддержки в рамках предвыборной кампании. Общество SOS Racisme, которое борется против расовой дискриминации, в ответ на это устроило протест прямо на встрече с политиком. Представители SOS Racisme заявили, что собирались провести мирную акцию, однако на них напали «зуавы», которые считаются сторонниками Земмура. В массовой драке пострадали пять человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Стало известно о борьбе Назарбаева и Токаева за активы Казахстана
Продавец раскрыл неприятную правду о работе в массмаркете
Иосиф Пригожин высказался об ограблении вдовы Градского
Названы возможные шаги России по размещению ядерных ракет у берегов США
Названа цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль
Meta не раскрыла причины блокировки страницы делегации России в Facebook
Популярный российский комик рассказал о влиянии Петросяна
Украинские туристы подрались с работниками отеля из-за омлета и попали на видео
Мужчина бросился в ледяную воду ради голой женщины и погиб
Названы основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter