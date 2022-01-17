В РАН заявили о разработке теста на иммунитет к COVID-19 в виде реакции Манту

В Санкт-Петербурге началась разработка теста на иммунитет к COVID-19 в виде реакции Манту. Об этом заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает «Интерфакс».

Он счел данные исследования очень перспективными. Зверев напомнил, что тесты на клеточный иммунитет относятся к дорогостоящим процедурам.

Реакция Манту служит главным методом обследования ребенка на туберкулез. Такой иммунологический тест выявляет присутствие туберкулезной инфекции в организме человека.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявлял, что лаборатории в России не оснащены необходимым оборудованием, чтобы проводить тесты для выявления омикрон-штамма коронавируса, по этой причине их качество вызывает сомнение.

По мнению эксперта, способность российских сетевых лабораторий выполнять тесты на омикрон пока можно воспринимать как хайп. Викулов добавил, что не во всех диагностических центрах присутствует секвенатор ДНК.