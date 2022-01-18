Ректор МГУ пообещал девятилетней студентке-вундеркинду достойное обучение

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий пообещал, что вуз будет делать все возможное для достойного обучения девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой. Об этом во вторник, 18 января, пишет ТАСС.

По словам Садовничего, девочка находится в непростой ситуации. Он подчеркнул, что преподаватели также стараются помочь ребенку и дать ей качественное образование.

«Алиса — это уникальный случай... Важно, чтобы у нее хватило сил и здоровья», — заявил ректор МГУ.

17 января член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов сообщил, что план действий по обучению девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой может быть разработан на следующей неделе. Ранее Асмолов также призывал приостановить обучение ребенка в вузе и назвал ее учебу «опасным социально-психологическим экспериментом».

История с девятилетней студенткой у многих вызывает обеспокоенность. В частности, юрист Центра семейного права московского района Тропарево-Никулино Людмила Александрова ранее заявила, что девочке наносят глубокую психологическую травму и ее семью необходимо проверить.