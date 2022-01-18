Российский полицейский «крышевал» банду сутенеров

В Екатеринбурге экс-полицейского Павла Хамрина осудили на два года колонии за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения. Об этом во вторник, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда города.

Свою вину подсудимый не признал. По сведениям издания e1.ru, Хамрин был оперуполномоченным по особо важным делам свердловского полицейского главка и одновременно «крышевал» группировку братьев Андрея и Александра Колосовых, местных криминальных авторитетов, которые занимались организацией проституции в Екатеринбурге. На банду работало более 100 женщин.

После спецоперации по задержанию сутенеров потерпевшие указали несколько эпизодов, когда Хамрин помогал членам группировки вымогать у них деньги. В частности, в 2017 году, когда члены банды попались на разбое, подсудимый за вознаграждение в 300 тысяч рублей повторно допросил потерпевшую по делу и помог изменить квалификацию на грабеж. Также он неоднократно способствовал тому, чтобы проститутки и члены банды, которых нанимали Колосовы, уходили от наказания. В результате его усилий уголовные дела на них либо не заводились, либо не доходили до суда.

В марте 2020 года сутенеры Колосовы оказались в СИЗО. Через некоторое время Андрей покончил с собой в изоляторе, а Александра до сих пор судят за организацию преступного сообщества, а также организацию проституции и вовлечение в нее. После этого Хамрин спешно перевелся из главка в первый отдел полиции, однако это ему не помогло: в июне 2020 года на него возбудили уголовное дело, а в сентябре уволили из органов.