Авторитета Рашида Слепого задержали за мошенничество на миллионы рублей

В Ленинградской области в ходе спецоперации полиции задержан 51-летний авторитет Рашид Сербиев, известный в криминальном мире как Рашид Слепой. Вместе с ним задержаны шестеро подельников. Об этом во вторник, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в регионального управления МВД.

По данным полиции, задержание подозреваемых в деревне Новополье провели сотрудники уголовного розыска при поддержке СОБР Росгвардии. Криминальную группу стали разрабатывать после обращения в правоохранительные органы обманутого на 12 миллионов 300 тысяч рублей российского бизнесмена.

Коммерсант из Екатеринбурга заключил договор с местной фирмой на поставку мобильного дробильного комплекса. Он перевел большую часть денег и лишь потом осознал, что комплекса не будет — его обманули. Предпринимателю объяснили, что фирма, которая провела махинации, находится под покровительством криминального авторитета из девяностых Рашида Слепого.

Оперативники убедили потерпевшего дать показания и написать заявление. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Все семеро причастных к мошеннической схеме, включая представителя криминального мира Рашида Слепого, ожидают заседания суда об избрании им меры пресечения.

Рашид — уроженец Грозного, начал криминальную деятельность еще в девяностые, в Санкт-Петербурге стал известен в начале «нулевых». Он заработал репутацию своей деятельностью с криминальным авторитетом из девяностых Константином Яковлевым (Костя Могила).

