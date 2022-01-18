В Великобритании водитель автобуса с 34-летним стажем неожиданно лишилась работы из-за внешности — она оказалась недостаточно высокой для вождения. Об этом сообщает Daily Mirror.

57-летняя Трейси Шоулз рассказала, что работала водителем большую часть жизни, ей нравилась профессия, и она не планировала ничего менять. Однако из-за запуска новых автобусов Шоулз, чей рост составляет 152 сантиметра, не смогла одновременно дотягиваться до педалей и смотреть в зеркала заднего вида. Поскольку это увеличивало риск возникновения аварийных ситуаций и, как следствие, подвергало опасности жизни пассажиров, британку отстранили.

Женщина не согласилась с решением работодателя и начала бороться за восстановление в должности водителя общественного транспорта. По данным представителей компании, они заинтересованы в том, чтобы сохранить такого заинтересованного и преданного своему делу сотрудника как Шоулз, и поэтому они подобрали для нее альтернативу.

Британке предложили водить школьные автобусы — они меньше, и поэтому она смогла бы одновременно нажимать на педали и контролировать ситуацию на дороге по зеркалам. Но это изменение означало бы сокращение зарплаты и рабочего времени, поэтому Шоулз отклонила предложение.

Чтобы добиться справедливости, женщина обратилась к общественности: она попросила поддержать ее и подписать петицию с требованием сохранить зарплату и рабочие часы, но при этом перевести ее на другие, подходящие ей по росту автобусы. Более 25 тысяч человек поддержали петицию.

В итоге директор компании-работодателя заявил, что ценит работу Шоулз и готов предложить ей работу с теми же часами и зарплатой, а также предоставить возможность водить комфортные и безопасные для ее роста автобусы. Чтобы выбрать подходящий транспорт, британка будет начинать работу немного раньше коллег.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Эссекс заявила, что не хочет менять работу, несмотря на то, что многие люди говорят ей, что она слишком красива для профессии водителя автобуса. Она отметила, что мужчины делают комплименты ее внешности, а женщины хвалят маникюр и прическу.