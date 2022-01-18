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Звезда ТНТ ответила на слухи о конфликте с Масляковым

Звезда «Интернов» Пермякова об отношениях с Масляковым: с большим уважением отношусь
Светлана Пермякова

Светлана Пермякова. Фото: @s_permyakova

Звезда сериала «Интерны» на канале ТНТ, бывшая участница «Клуба веселых и находчивых» Светлана Пермякова ответила на слухи о том, что у нее был конфликт с руководителем и ведущим КВН Александром Масляковым. В разговоре с журналисткой Еленой Хангой для ее YouTube-канала артистка раскрыла правду об отношениях с главой проекта.

«Александр Васильевич (Масляков — прим. «Ленты.ру») вычеркнул меня [из КВН]? Не думаю. Если вычеркнул, потом снова вписал. Крупными буквами», — отшутилась Пермякова, отвечая на вопрос Ханги о том, действительно ли ведущий вычеркнул ее из игры.

В качестве подтверждения своих слов артистка привела тот факт, что ее однажды пригласили на Первый канал поздравить Маслякова с юбилеем КВН. По словам Пермяковой, во время встречи она была единственной, кто подарил ведущему проекта букет цветов. «Я с большим уважением, пиететом к нему (Александру Маслякову — прим. «Ленты.ру») отношусь», — подчеркнула она.

Пермякова попала в КВН в начале 1990-х годов. Артистка играла в команде Пермского государственного университета, с которой в 1992 году участвовала в первом четвертьфинале Высшей лиги. Тогда студенты проиграли соперникам из Симферополя. Артистка вернулась в КВН в 2002 году в составе команды «Парма». В 2003 году они заняли второе место на конкурсе «Голосящий КиВиН».

Олег Давыдов
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