Лукашенко ответил на мнение о важности новой Конституции только для него

Белорусскому лидеру Александру Лукашенко «абсолютно не нужен» процесс изменений в Конституции Белоруссии. Об этом он заявил на заседании с членами конституционной комиссии. Слова Лукашенко передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Все сошлось на то, что это (изменения в Конституции Белоруссии — прим. «Ленты.ру») потребно только Лукашенко. Если уж откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов. Есть, чем заниматься», — сказал глава белорусского государства.

По мнению Лукашенко, обсуждение новой редакции основного закона государства вызывало широкий резонанс и в белорусском обществе, и в оппозиции. Последним президент ответил, что они «вякают» и «плетутся в хвосте» процесса, в то время как Конституция станет основой для реальных перемен в Белоруссии.

В республику тем временем прибывают российские войска для участия в совместных учениях в феврале. Лукашенко назвал их «Союзная решимость-2022».