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Банду из Уфы обвинили в серии похищений и вымогательств у россиян

СКР предъявил окончательное обвинение банде вымогателей из Уфы, похищавшей наркоторговцев

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Уфе семерым россиянам предъявлено окончательное обвинение в создании банды, похищении людей, серии вымогательств и разбоев. Об этом во вторник, 18 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, с августа по октябрь 2020 года два ранее судимых брата-уголовника организовали вооруженную группировку, в которую привлекли нескольких местных жителей в возрасте от 19 до 32 лет. Вместе они совершали нападения на заподозренных ими в наркоторговле россиян, понимая, что такие люди вряд ли станут обращаться в правоохранительные органы.

Как правило, бандиты захватывали своих жертв в безлюдном месте и под угрозами физической расправы и оружия требовали деньги. Некоторых особо несговорчивых они вывозили в безлюдное место или на квартиру одного членов банды, где удерживали и истязали. После этого жертва соглашалась на все требования.

Следователи установили, что сразу после захвата разбойники отбирали у потерпевших мобильные телефоны и ценности, а после сдавали эти вещи в ломбард.

Задержать группировку удалось после похищения двух человек, у которых мужчины вымогали 400 тысяч рублей. Двое из семи фигурантов частично признали свою вину, остальные полностью ее отрицают. Расследование уголовного дела продолжается.

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Владимир Седов
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