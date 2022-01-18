Россиянин протащил полицейского за машиной и врезался в стену

В Приморье суд на 15 суток арестовал 20-летнего россиянина, который в пьяном состоянии управлял машиной без прав и травмировал полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Находке.

Установлено, что полиция заметила подозрительного автомобилиста, который проехал на красный сигнал светофора, в ночь на 16 января. Неоднократные требования патрульных остановиться водитель проигнорировал.

Когда автомобиль наконец припарковался, к нему подбежал инспектор ДПС и открыл дверь. В этот момент водитель резко начал движение, протащив полицейского по дороге и ударив машину о стену дома. Инспектор получил травмы и был госпитализирован.

20-летнего местного жителя задержали. Он вел себя агрессивно и пытался спровоцировать драку.

Против молодого человека возбудили дела о нарушении ПДД, проезд на запрещающий сигнал светофора, уклонение от административного наказания, невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования, управление транспортным средством без страхования, неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Также в региональное управление Следственного комитета России направили материалы о применении насилия в отношении представителя власти.