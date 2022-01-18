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Блогерша раскрыла правильный способ мытья волос зимой

Девушка посоветовала наносить кондиционер на пряди волос до шампуня

Кадр: golabbeauty / TikTok

Девушка раскрыла правильный способ мытья волос во время зимы. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша с никнеймом golabbeauty наглядно показала пошаговые действия, благодаря которым волосы будут оставаться мягкими и здоровыми в холодное время года. Так, на кадрах она сначала полностью намочила пряди и нанесла на всю длину кондиционер, избегая корней. По словам героини материала, таким образом волосы не будут пересушиваться во время использования шампуня.

Далее она вспенила в руках небольшое количество шампуня и втерла его в корни волос массирующими движениями. После этого девушка ополоснула волосы, вновь нанесла на них кондиционер и оставила его на три минуты. В финале ролика она посоветовала смыть средство прохладной водой. Публикация стала вирусной и набрала более 27 миллионов просмотров и 4 миллиона лайков.

Зрители принялись благодарить блогершу за лайфхак в комментариях. «Ты не представляешь, насколько сильно я изменила весь свой уход за волосами. Благодаря тебе ко мне снова вернулись кудри!», «Гениально!», «Спасибо большое!», «Отличные советы», — писали юзеры.

В декабре 2021 года другая блогерша раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос. На размещенных в сети кадрах юзерша, которую в сети прозвали австралийской Рапунцель (The Aussie Rapunzel), показала свои длинные волосы во время мытья головы и предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, продукт следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине. Девушка объяснила, что такой метод мытья решает проблему жирных волос.

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Айсель Эюбова
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