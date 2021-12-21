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Блогерша раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос

Австралийская Рапунцель объяснила зрителям, как решить проблему жирных волос

Фото: @theaussierapunzel / TikTok

Блогерша раскрыла две распространенные ошибки, которые женщины допускают во время мытья волос. Ее видео появились в TikTok.

На размещенных в сети кадрах юзерша, которую в сети прозвали австралийской Рапунцель (The Aussie Rapunzel), показала свои длинные волосы во время мытья головы и предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, продукт следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине. Девушка объяснила, что такой метод мытья решает проблему жирных волос.

Кроме того, перед нанесением на пряди кондиционера Рапунцель порекомендовала тщательно выжать волосы, поскольку лишняя вода не позволяет средству как следует впитаться. «Иначе вы потратите кондиционер впустую. Я наношу свой на волосы и оставляю как минимум на три минуты», — объяснила героиня материала. Публикация стала вирусной и набрала больше 2,5 миллиона просмотров.

Пользователи сети поблагодарили блогершу за советы в комментариях. «Спасибо за лайфхак!», «Боже, спасибо за информацию!», «Благодарю! Я часто сталкивалась с проблемами из-за ошибок во время мытья», «Я последовала твоему совету, и мои волосы стали гораздо мягче», — высказывались они.

Ранее в декабре австралийская Рапунцель раскрыла главную ошибку при расчесывании волос. Она заверила зрителей, что их нельзя расчесывать, пока они мокрые. «В этот момент волосы становятся наиболее хрупкими, поэтому под воздействием расчески они могут стать ломкими», — пояснила блогерша.

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Айсель Эюбова
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