Мужчина отказался выполнять последнюю просьбу матери и лишился наследства

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его отец отказался выполнять последнюю просьбу своей матери и лишился наследства. Он рассказал, что его бабушка попросила сына навестить ее в больнице, однако тот так и не пришел.

Автор поста рассказал, что его отец ушел из семьи к другой женщине, когда ему было 13 лет. «Он бросил нас как плохую привычку. Он пытался поддерживать со мной контакт, но его новая семья была у него в приоритете», — поделился парень. По его словам, им с матерью пришлось переехать, с чем им помогла бабушка со стороны отца, с которой мужчина тоже практически перестал общаться. «Она всегда нас любила и была потрясена тем, как с нами поступил ее сын», — добавил он.

По словам рассказчика, спустя годы у его бабушки развился рак толстой кишки. «Она быстро угасала. Последние месяцы она провела в больнице. За несколько дней до смерти она попросила меня позвонить ее сыну и сказать навестить ее. Она знала, что это последние дни», — рассказал герой истории и добавил, что мужчина навещал свою мать за время болезни только пару раз. В итоге отец героя истории так и не пришел к ней, чтобы проститься. «Она ушла из жизни спустя четыре дня», — добавил автор поста.

«Позже со мной связался адвокат бабушки и сообщил мне, что она оставили мне в наследство свой дом и 200 тысяч долларов», — поделился автор истории. Он отметил, что не знал ничего о деньгах, но позже получил записку с текстом: «Ты заслуживаешь этого. Люблю. Бабушка». «Также в завещании она написала, что оставляет моему отцу наследство в размере одного доллара», — рассказал он.

Герой истории рассказал, что тогда сын и жена его отца стали писать ему гневные сообщения с обвинениями в том, что он манипулировал бабушкой, чтобы она оставила ему все свои деньги. «Позже отец извинился за свою семью и сказал, что испытывает стресс, потому что у него много долгов. Он рассчитывал на эти деньги и планировал с их помощью избавиться от долгов и отправить сына в колледж», — передал он слова отца и добавил, что они заставили его задуматься о том, чтобы поделиться с ним наследством.

«Причина, по которой она оставила ему один доллар, заключалась в том, чтобы дать понять суду в случае, если он попытается оспорить завещание, что она не забыла включить его, а намеренно лишила его наследства», «Не дай ему ни копейки. Твоя бабушка знала, что делает, доверяй ее мудрости», — прокомментировал пост пользователи. Другие в шутку посоветовали автору «удвоить наследство отца» и дать ему еще доллар. По мнению большинства комментаторов, мужчина не заслужил большей суммы.