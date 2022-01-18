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Задержание ФСБ «решалы» Быстроногого Абелардо при передаче денег попало на видео

Видео: на Кубани сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в вымогательстве 37 млн рублей

В Новороссийске сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию подозреваемого в вымогательстве 37 миллионов рублей, известного как «решала» по кличке Быстроногий Абелардо. Об этом сообщает издание «Живая Кубань» и публикует оперативное видео.

На кадрах запечатлено, как силовики подходят к мужчине, надевают на него наручники и просят представиться.

Мужчину задержали на парковке гипермаркета при получении трех миллионов рублей. По данным правоохранительных органов, он вымогал в десять раз больше. Также с ним задержаны его подельники.

Любовь Ширижик
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