Задержание ФСБ «решалы» Быстроногого Абелардо при передаче денег попало на видео

В Новороссийске сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию подозреваемого в вымогательстве 37 миллионов рублей, известного как «решала» по кличке Быстроногий Абелардо. Об этом сообщает издание «Живая Кубань» и публикует оперативное видео.

На кадрах запечатлено, как силовики подходят к мужчине, надевают на него наручники и просят представиться.

Мужчину задержали на парковке гипермаркета при получении трех миллионов рублей. По данным правоохранительных органов, он вымогал в десять раз больше. Также с ним задержаны его подельники.