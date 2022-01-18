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Европа задумала защитить бедных от перехода на чистую энергию

Депутат ЕП Эстер де Ланге призвал ЕС защитить бедных граждан от затрат на энергопереход
Эстер де Ланге

Эстер де Ланге. Фото: European People's Party / Wikimedia

Европейский союз призвали поддержать новый климатический фонд, чтобы защитить своих беднейших граждан от затрат на переход к экологически чистой энергетике. Об этом сказано в отчете депутата Европейского парламента (ЕП) Эстера де Ланге, сообщает Bloomberg.

Согласно задумке депутата, социальный климатический фонд должен начать работу на год раньше, чем предполагала Европейская комиссия, — в 2024 году. Поддержать фонд планируют за счет увеличения доходов от новой системы торговли квотами на выбросы, охватывающей транспорт и отопление. Таким образом объем фонда может увеличиться выше запланированных в настоящее время 72 миллиардов евро.

На стоимость плана ЕС по достижению углеродной нейтральности обратили внимание из-за стремительного роста цен на энергоносители в Европе. Депутат считает, что защита беднейших слоев населения за счет снижения налогов и других мер должна стать приоритетом новой системы, так как реализация плана может повысить расходы на транспорт и отопление для потребителей. «Зеленый переход должен быть осуществим для всех, а не только для тех, кто может себе это позволить», — заявил де Ланге.

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Ряд стран ЕС опасаются, что расширение системы торговли квотами может привести к гражданским беспорядкам. Де Ланге уверен, что климатический фонд должен гарантировать, что наименее обеспеченные граждане не столкнутся с риском энергетической и транспортной бедности. При этом на фоне возможного прекращения финансовой поддержки для стран, нарушающих демократические принципы ЕС, де Ланге добавил в свой проект поправку, которая закрепляет условия для выплат из климатического фонда.

Ранее в январе сообщалось, что ЕС может оставить Польшу и Венгрию без финансовой помощи в феврале, заблокировав субсидии из бюджета и выплаты на восстановление после пандемии. Польша рискует лишиться более 130 миллиардов евро, а Венгрия — более 40 миллиардов.

Александра Мирошникова
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