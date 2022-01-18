Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом

Российского поэта Анатолия Наймана госпитализировали в реанимацию. Об этом во вторник, 18 января, сообщила приемная дочь автора, журналистка и литературный критик Анна Наринская в Facebook.

«Вчера, когда Анатолий Генрихович Найман выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ, у него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений», — написала Наринская.

Известно, что в настоящий момент 85-летнего поэта переводят из одной реанимации в другую. По словам Наринской, «прогнозы неутешительные».

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 в Ленинграде. Он известен как автор сборника стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу» и других произведений. Найман также прославился многочисленными переводами средневековой французской и провансальской поэзии.

