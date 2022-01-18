Полиция огласила итоги проверки больницы Сургута после суицида медсестер

Сургутская полиция провела проверку в местной клинической травматологической больнице после суицида работавшей там медсестры; ее коллега через два месяца также свела счеты с жизнью. Об итогах сообщает Znak.com со ссылкой на Радика Ташмагабетова, мужа первой погибшей Аяжаны.

После гибели супруги мужчина написал заявление в полицию. Он указал, что действия старшей медсестры отделения Ольги Матвейчук привели к трагедии и просил проверить наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ташмагабетов только 10 января получил письмо начальника ОП-1 УМВД по Сургуту, в котором оглашены итоги проверки. «Месяц они все проверяли и выяснили — в словах и поведении Матвейчук, которая систематически вела себя абсолютно по-хамски с подчиненными, в том числе с моей погибшей женой, "отсутствует факты угрозы жизни и здоровью"», — процитировал он письмо.

Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после самоубийства Аяжаны Ташмагабетовой.

О суициде 49-летней медсестры отделения анестезиологии и реанимации местной больницы стало известно 21 октября 2021 года — тело россиянки нашли на лестничной площадке дома. Спустя два месяца — 27 декабря 2021 года — ее коллега тоже покончила жизнь самоубийством.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), которое находится под личным контролем председателя ведомства Александра Бастрыкина.