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Путин расскажет Си Цзиньпину о переговорах по безопасности с США

Песков: Путин может рассказать Си Цзиньпину о ходе переговоров по гарантиям безопасности

Фото: Reuters

Предполагается, что во время встречи в Пекине президент России Владимир Путин может рассказать председателю КНР Си Цзиньпину о ходе переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитату приводит «Интерфакс».

«Россия и Китай в силу партнерских отношений, особенно привилегированного партнерства, находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе и по этому», — рассказали в Кремле.

Как ожидается, в феврале президент России посетит Пекин и станет одним из главных гостей открытия Олимпийских игр. Он также планирует провести переговоры с Си Цзиньпином. Вместе с Путиным в Китай отправится глава российского МИД Сергей Лавров, там он должен встретиться с коллегой из КНР Ван И.

Переговоры России, США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе начались 10 января. Стороны обсуждают предложения Москвы, которые в том числе касаются нерасширения альянса на восток.

Виктория Кондратьева
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